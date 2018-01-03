«Toxicity» на барабанах — кавер-версия от 9-летней девочки с Киевщины (видео) В течение полугода сестры записали около 2 десятков барабанных каверов на песни отечественных и зарубежных исполнителей. Среди других каверов девочки — песни групп Queen, RHCP, «Океан Эльзи» и «Бумбокс». Фото: youtube.com 9-летняя Катя Кузякина с Киевщины сыграла на барабанах кавер-версию песни Toxicity американской рок-группы System Of A Down. Видео выложила на странице в YouТube. Девочка переиграла известный хит между заснеженного леса, при морозе -5°С. Видео снимала ее 15-летняя сестра Валерия. В течение полугода сестры записали около 2 десятков барабанных каверов на песни отечественных и зарубежных исполнителей. Катя Кузякина научилась играть на барабанах благодаря видеоурокам в интернете. Родители подарили ей барабанную установку на 5-й день рождения. Выступала на одной сцене с украинскими группами ВВ, Mad Heads и «Табула Раса». Источник Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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