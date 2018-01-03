|«Toxicity» на барабанах — кавер-версия от 9-летней девочки с Киевщины (видео)
|03.01.2018 15:49
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9-летняя Катя Кузякина с Киевщины сыграла на барабанах кавер-версию песни Toxicity американской рок-группы System Of A Down. Видео выложила на странице в YouТube.
Девочка переиграла известный хит между заснеженного леса, при морозе -5°С.
Видео снимала ее 15-летняя сестра Валерия.
В течение полугода сестры записали около 2 десятков барабанных каверов на песни отечественных и зарубежных исполнителей.
Катя Кузякина научилась играть на барабанах благодаря видеоурокам в интернете. Родители подарили ей барабанную установку на 5-й день рождения. Выступала на одной сцене с украинскими группами ВВ, Mad Heads и «Табула Раса».
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