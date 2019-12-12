Нардеп от "Слуги народа" снова попался на интимной переписке. На этот раз случай произошел с главой Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галиной Третьяковой. Объектив фотокорра подловил ее в тот момент, когда на заседании Верховной Рады она в мессенджере вела разговор о сексе на "новом матрасе". Интимная переписка нардепа попало на фото.Об этом сообщает "Информатор" .

Уточняется, что это произошло во время утренней сессии Верховной Рады, где обсуждали закон "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО". Из сообщений стало понятно, что Третьякова переписывалась с мужем Сергеем Поповым, который заказал новый матрас, который должны уже сегодня доставить. Нардеп эмоционально отреагировала на такую ​​новость.

"Урааааааааа. Люблю тебя сильнее матраса. Секс на новом матрасе. Урааааа", - написала Третьякова.

Согласно информации на странице Третьяковой в Facebook, с Поповым они поженились 21 сентября 2019.

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