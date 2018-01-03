О крушении российского вертолета Ми-24 в 15 километрах от аэродрома Хама стало известно в среду, 3 января.

Воюющие в Сирии боевики рассказали в воскресенье, 31 декабря, о том, что им удалось сбить российский вертолет в провинции Хама. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, который занимается обзором деятельности террористов. В среду, 3 января, стало известно, что Минобороны России заявило о крушении российского вертолета Ми-24 из-за технической неисправности, информирует еizvestia.com.

Про каких конкретно боевиков идет речь, неизвестно. Согласно информации джихадистов, вертолет упал в районе провинции Хама. Однако никаких фото- или видео- подтверждений этому опубликовано не было. Как сообщается, на борту вертолета находились семь российских офицеров и высокопоставленный чиновник.

О крушении российского вертолета Ми-24 в 15 километрах от аэродрома Хама стало известно в среду, 3 января. В результате жесткой посадки оба пилота погибли, борттехник эвакуирован на аэродром Хмеймим для оказания медицинской помощи. Отмечается, что огневого воздействия по вертолету не было.

Ранее было известно минимум о трех инцидентах с российскими военными вертолетами в Сирии.

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