|Фотограф администрации Обамы показал фото "красной кнопки" президента США
|03.01.2018 15:52
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God help us.Публикация от Pete Souza (@petesouza) Янв 2, 2018 at 7:56 PST
На втором фото изображена красная кнопка, которая установлена на письменном столе президента США. Рядом с ней расположена табличка с надписью "Трудные решения непросты"."И к счастью, красная кнопка на столе Резолют (стол в Овальном кабинете Белого дома. – ) должна вызвать помощника, а не начать войну", – написал Соуза.
And fortunately the red button on the Resolute desk is to call for the valet, not to start a war.Публикация от Pete Souza (@petesouza) Янв 2, 2018 at 8:07 PST
Глава КНДР Ким Чен Ын заявил в новогоднем поздравлении, что ядерная кнопка постоянно находится на его рабочем столе.В ответ президент США Трамп заявил, что его ядерная кнопка намного больше и мощнее, чем у Ким Чен Ына.
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