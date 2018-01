Фотограф администрации президента США Барака Обамы Пит Соуза проиллюстрировал высказывание действующего президента Дональда Трампа о размерах ядерной кнопки Соединенных Штатов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке 2 января Трамп заявил, что его ядерная кнопка намного больше и мощнее, чем у Ким Чен Ына Фото: ЕРА На одном фото изображен человек, поднимающийся на борт, по-видимому, с ядерным чемоданчиком – специальным кейсом, содержащим приборы и информацию, обеспечивающие президенту США возможность отдать приказ о применении ядерного оружия. God help us. Публикация от Pete Souza (@petesouza) Янв 2, 2018 at 7:56 PST На втором фото изображена красная кнопка, которая установлена на письменном столе президента США. Рядом с ней расположена табличка с надписью "Трудные решения непросты"."И к счастью, красная кнопка на столе Резолют (стол в Овальном кабинете Белого дома. – ) должна вызвать помощника, а не начать войну", – написал Соуза. And fortunately the red button on the Resolute desk is to call for the valet, not to start a war. Публикация от Pete Souza (@petesouza) Янв 2, 2018 at 8:07 PST Глава КНДР Ким Чен Ын заявил в новогоднем поздравлении, что ядерная кнопка постоянно находится на его рабочем столе.В ответ президент США Трамп заявил, что его ядерная кнопка намного больше и мощнее, чем у Ким Чен Ына. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



