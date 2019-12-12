Полиция в Киеве провела задержания по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков. Обвиняемым вручаются подозрения.

Параллельно стало известно, кто именно задержан. Музыкант рок-группы Riffmaster Андрей Антоненко заявил, что его "пакует" полиция по делу погибшего журналиста.

Шеремета взорвали в центре Киева 20 июля 2016 года. С тех пор на след убийц выйти не могли, и создавалось чувство, что власть сливает дело - поскольку в нем могли быть замешаны представители добробатов, а не "рука Москвы".

Однако в последние месяцы у следствия появились новые зацепки. А сегодня стало известно о задержании первых подозреваемых.

В защиту рокера Антоненко уже выдвинулись националисты из С14, которых призвал глава этой группы Евгений Карась.

Юлия Кузьменко - еще один задержанный волонтер. На ее странице в Facebook уже говорят, что ее задержали по делу Шеремета, но эта информация еще неточная.

В день убийства Шеремета у Кузьменко много совершенно непринужденных постов в Facebook, включая селфи.

Антоненко был обласкан за эту песню Петром Порошенко.

"Сейчас Аваков будет сообщать имена тех, кто подозревается в заказном убийстве журналиста Павла Шеремета.

Наш источник с Офиса Президента сообщает, почему это будет делать Аваков, а не Зеленский.

Тут необходимо рассмотреть 3 «трека».

1. Подозреваемые АТОшники и праворадикалы националисты.

2. Они подозреваемые, вину необходимо доказать

3. Аваков метит на кресло ПМ Все эти три трека входят в одну простую концепцию. Офис Президента заключил «негласный договор» с Аваковым, что он в борьбе за кресло Премьер-министра должен доказать свою значимость, а значит «его руками» сейчас начнут зачищать всех неподконтрольных ультраправых.

Время 4 месяца до весны 2020 (как раз за это время рейтинг Премьера Гончарука упадет на самый низ).

Источник дополняет, что многим будут давать реальные уголовные сроки, если они не пойдут на «мировую» и не «лягут» под Арсена.

Также ОП хочет противопоставить Авакова - «ультраправым» и АТОшникам, тем самым уберечь Зеленского от прямых обвинений в политических репрессиях против АТОшников и «патриотов»." - Пишет Телеграм-канал Легитимный.

Националисты уже запустили стрим по задержанным волонтерам из полици. Среди них Маси Найем.

Интересно, что в день убийства Шеремета у Антоненко в соцсетях, как и у задержанной Кузьменко - сплошной позитив.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира