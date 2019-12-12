|Задержаны подозреваемые в убийстве Шеремета. Среди них атошники - музыкант и доктор-волонтер
|12.12.2019 17:21
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Полиция в Киеве провела задержания по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков. Обвиняемым вручаются подозрения.
Параллельно стало известно, кто именно задержан. Музыкант рок-группы Riffmaster Андрей Антоненко заявил, что его "пакует" полиция по делу погибшего журналиста.
Шеремета взорвали в центре Киева 20 июля 2016 года. С тех пор на след убийц выйти не могли, и создавалось чувство, что власть сливает дело - поскольку в нем могли быть замешаны представители добробатов, а не "рука Москвы".
Однако в последние месяцы у следствия появились новые зацепки. А сегодня стало известно о задержании первых подозреваемых.
В защиту рокера Антоненко уже выдвинулись националисты из С14, которых призвал глава этой группы Евгений Карась.
Юлия Кузьменко - еще один задержанный волонтер. На ее странице в Facebook уже говорят, что ее задержали по делу Шеремета, но эта информация еще неточная.
В день убийства Шеремета у Кузьменко много совершенно непринужденных постов в Facebook, включая селфи.
Антоненко был обласкан за эту песню Петром Порошенко.
Националисты уже запустили стрим по задержанным волонтерам из полици. Среди них Маси Найем.
Интересно, что в день убийства Шеремета у Антоненко в соцсетях, как и у задержанной Кузьменко - сплошной позитив.