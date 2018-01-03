По предварительным данным экспертизы тела правозащитницы Ирины Ноздровской, она умерла от множественных колото-резаных ран. Как сообщил руководитель пресс-службы Нацполиции Киевской области Николай Жукович в комментарии УНИАН, по данным экспертизы можно исключить версию об изнасиловании.

«Версия с изнасилованием отпадает, поскольку экспертиза показала, что его не было. На ее теле нашли колото-резаные раны на шее и на подбородке. То есть речь идет о насильственной смерти. На данный момент нет окончательных результатов СМЭ. По предварительной версии она умерла не от утопления, а именно от нанесения колото-резаных ран», — сказал Жукович.

Кроме того, он опроверг слухи, распространяющиеся в соцсетях со вчерашнего вечера, что якобы прежний председатель Вышгородского районного суда, который является дядей Россошанського — осужденного за совершение ДТП, в результате которого погибла сестра Ноздровской в 2015 году — с семьей выехал в Россию.

«Никто никуда не сбегал и не уезжал, по крайней мере, на вчерашний вечер». Также он добавил, что все лица из круга знакомых Ноздровской, которых сейчас опрашивает полиция, находятся в Украине.

В то же время первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой поручил полиции создать координационный штаб и задействовать лучших специалистов к расследованию убийства правозащитницы Ирины Ноздровской.

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