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МИД рекомендует украинцам в Иране избегать мест массового скопления людей и иметь при себе документы
03.01.2018 15:55

МИД рекомендует украинцам в Иране избегать мест массового скопления людей и иметь при себе документы

МИД рекомендует украинцам в Иране избегать мест массового скопления людей и иметь при себе документы

 В связи с распространением протестных акций в Исламской Республике Иран Министерство иностранных дел Украины рекомендовало украинцам при посещении этой страны проявлять повышенную бдительность и осторожность.

Как сообщает в среду Консульская служба МИД Украины, в настоящее время протестные акции распространились на иранские города Мешхед, Тегеран, Керманшах, Кум, Шираз, Тебриз, Решт, Исфахан, Хамадан, Сари, Кучан, Сабзевар, Хорамабад, Ахваз.

"МИД рекомендует гражданам Украины проявлять повышенную бдительность и осторожность, избегать мест массового скопления людей, митингов, шествий и мест религиозного культа, четко выполнять все законные требования и рекомендации сил безопасности и местной власти, быть готовыми к проверке документов и личного контроля представителями правоохранительных органов, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, отслеживать информацию о мерах безопасности в местах пребывания", - говорится в распространенной рекомендации.

В случаях попадания в чрезвычайные ситуации, украинские дипломаты советуют соотечественникам немедленно обращаться в посольство Украины в в Иране по телефонам +9821 22397195; +98912 8436681, адреса электронной почты: emb_ir@mfa.gov.ua, vitalii.zaianchkovskyi@mfa.gov.ua, или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38 044 238 16 57, электронная почта cons_or@mfa.gov.ua.

Как сообщалось, демонстрации в Иране начались на минувшей неделе. Участники акций протестуют против сложной экономической ситуации, а также против руководства страны. Беспорядки, которые начались в ряде городов Ирана, привели, по данным иранского телевидения, к гибели 20 человек.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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Комментарии   

 
0 #28 вася 03.01.2015 17:55
нацгады убивают людей а валят как всегда на ополченцев
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0 #27 Хард Стоун 17.12.2014 04:22
Господа Вы напишите продолжение рассказа как что кто видит какое будущее у государства вот Мы все поверили в сильную гривну и отнесли деньги в банки гривна окрепла до 5 за долар Вам сделали безвизовый въезды в Россию в Европу все отказывается ехать зарплата по 3000$ Америка просит поставки продуктов Ваша революция победила
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0 #26 Чернышский 11.12.2014 14:59
В России профицит консолидированн ого бюджета, январь-сентябрь 2014г, составил 1542,3 млрд.<£$%&£$%& />рублей, т.е. 3,2% ВВП за 1 полугодие 2014 г., в Украине же - катастрофически й дефицит. И виной всему нынешняя власть крайних евроинтегроидов , олигархов-компр адоров, установившаяся в результате ВОР - Великой олигархической революции. Вот результат майданных скачек 1991, 2004 и 2013-14 годов - Руина, похлеще 17 века. А не дали Януковичу разогнать майдан именно эти олигархи. Теперь маємо, що маємо. Те, кто хотели, как лучше (рядовые скакуны), получили, как всегда после революции - гражданскую войну. И вина за это лежит всецело на США, ЕС и их украинских слугах-компрадо рах
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0 #25 Чернышский 11.12.2014 14:46
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в целом по экономике за октябрь 2014г. в России 32 408 рублей, а в Украине 3 509 гривен т.е. 17 545 рублей, если считать по ППС 2011 г. - 1:5, реально сейчас ППС ок. 4,0-4,5:1, т.е. между 14 000 – 15 800 рублей; Индекс реальной заработной платы в октябре 2014г. относительно сентября 2014г., % Россия 100,7; Украина 98,5. Средний размер назначенных пенсий (на начало года) Россия 10 029,7 <£$%&£$%& />(октябрь - 10 910,6) рублей; Украина 1526,1 гривен (7630,5 рублей, если по ППС 2011 г. - 1:5, реально сейчас ППС ок. 4,0-4,5:1, т.е. между 6100 – 6800 рублей)
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0 #24 Чернышский 11.12.2014 14:26
А все эти грантоеды Новаки и прочие трендят, что в России кризис! На себя оборотитесь!
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0 #23 Чернышский 11.12.2014 14:22
Инвестиции в основной капитал 77,0% и 97,5; За январь-сентябрь 2014г. принято в эксплуатацию общей площади жилья В % к соответствующем у<£$%&£$%& />периоду предыдущего года 110,0 и 124,6; За январь-октябрь 2014 грузооборот транспорта по ср. с соотв. периодом 2013, % 92,1 и 100,2; сальдо внешней торговли товарами за 9 месяцев 2014г, млрд. долларов США 0,8 и 148,4; Индекс потребительских цен с начала года, % 121,2 и 108,5; Реальный располагаемый доход населения, , в % к соотв периоду предыдущего года, І£$%& квартал 2014 98,1 и 101,8. И так далее.
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0 #22 Чернышский 11.12.2014 14:07
Админ, в чём проблема? В скобках Российская Федерация сокращённо, 3 квартвл римскими, зачем мазать?
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0 #21 Чернышский 11.12.2014 14:04
А был бы кризис, это ещё вопрос. Такого, как описано в статье, точно не было бы, а если бы РУБКА состоялась, то и вовсе не было бы, даже наметился бы рост. А что имеем сейчас? ВВП за І£$%&£$%& квартал 2014г. по сравнению с соответствующим кварталом 2013г.,94,9% £$%& 100,7); Индекс промышленной продукции в январе–октябре 2014г. по сравнению с соответствующим периодом 2013г., 90,6% £$%& 101,7);
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0 #20 Чернышский 11.12.2014 13:55
Клюев всегда был ярым евроинтегроидом и никогда за РУБКА не выступил бы, как и большинство остальных ПРедателей. ПР и Янукович предали своих избирателей, три года пиаря ЗСТ с ЕС, отказываясь войти в ТС-ЕЭП (с1 янв. 2015 - ЕАЭС), понося Россию похлеще нынешних (кроме Яйценюха). Но одно верно - Крым был бы украинским, войны бы не было - никто бы всерьёз УГА не поддержал бы.
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0 #19 Гость 10.12.2014 10:08
Да уж написано все с точностью наоборот. То что сейчас происходит - хуже самого большого беспредела. И говорят о том что Украина проигрывает информационную войну. Аж смешно. Половину населения Украины слепы как котята уже готовы вздохнуть с облегчением, что так не произошло и не обращать на то что происходит в стране.
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