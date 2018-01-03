МИД рекомендует украинцам в Иране избегать мест массового скопления людей и иметь при себе документы

В связи с распространением протестных акций в Исламской Республике Иран Министерство иностранных дел Украины рекомендовало украинцам при посещении этой страны проявлять повышенную бдительность и осторожность.

Как сообщает в среду Консульская служба МИД Украины, в настоящее время протестные акции распространились на иранские города Мешхед, Тегеран, Керманшах, Кум, Шираз, Тебриз, Решт, Исфахан, Хамадан, Сари, Кучан, Сабзевар, Хорамабад, Ахваз.

"МИД рекомендует гражданам Украины проявлять повышенную бдительность и осторожность, избегать мест массового скопления людей, митингов, шествий и мест религиозного культа, четко выполнять все законные требования и рекомендации сил безопасности и местной власти, быть готовыми к проверке документов и личного контроля представителями правоохранительных органов, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, отслеживать информацию о мерах безопасности в местах пребывания", - говорится в распространенной рекомендации.

В случаях попадания в чрезвычайные ситуации, украинские дипломаты советуют соотечественникам немедленно обращаться в посольство Украины в в Иране по телефонам +9821 22397195; +98912 8436681, адреса электронной почты: emb_ir@mfa.gov.ua, vitalii.zaianchkovskyi@mfa.gov.ua, или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38 044 238 16 57, электронная почта cons_or@mfa.gov.ua.

Как сообщалось, демонстрации в Иране начались на минувшей неделе. Участники акций протестуют против сложной экономической ситуации, а также против руководства страны. Беспорядки, которые начались в ряде городов Ирана, привели, по данным иранского телевидения, к гибели 20 человек.