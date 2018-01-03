В датской столице городе Копенгаген неизвестные украли эксклюзивную бутылку водки, стоимость которой составляет 1,1 миллион евро, из бара Café 33. Об этом сообщает TV2 .

Владелец заведения Брайан Энгберг рассказал, что ее создала Dartz Motorz, которая специализируется на бронемашинах, посвятив участию автомобиля Руссо-Балт в ралли Монте-Карло в 1912 году.

Латвийская компания называет себя продолжателем этой марки, следовательно решила создать бутылку в честь исторической гонки.

Украденный раритет был исполнен с применением золота и серебра, а также украшен эмблемой с автомобилем Руссо-Балт и частью его кожаной отделки.

Указанная бутылка засветилась в популярном сериале "Карточный домик", в котором персонаж президента Российской Федерации вручает ее главе американского государства.

Как сообщал MIGnrews.com.ua ранее, правоохранители задержали в одном из Львовских гипермаркетов жительницу столицы , которая похитила 220 шоколадных изделий "Киндер-сюрприз".

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