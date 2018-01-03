|В Дании похитили бутылку водки из "Карточного домика" за €1,1 млн
|03.01.2018 15:58
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В датской столице городе Копенгаген неизвестные украли эксклюзивную бутылку водки, стоимость которой составляет 1,1 миллион евро, из бара Café 33. Об этом сообщает TV2.
Владелец заведения Брайан Энгберг рассказал, что ее создала Dartz Motorz, которая специализируется на бронемашинах, посвятив участию автомобиля Руссо-Балт в ралли Монте-Карло в 1912 году.
Латвийская компания называет себя продолжателем этой марки, следовательно решила создать бутылку в честь исторической гонки.
Украденный раритет был исполнен с применением золота и серебра, а также украшен эмблемой с автомобилем Руссо-Балт и частью его кожаной отделки.
Указанная бутылка засветилась в популярном сериале "Карточный домик", в котором персонаж президента Российской Федерации вручает ее главе американского государства.
Как сообщал MIGnrews.com.ua ранее, правоохранители задержали в одном из Львовских гипермаркетов жительницу столицы, которая похитила 220 шоколадных изделий "Киндер-сюрприз".
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