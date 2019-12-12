Об этом в четверг, 12 декабря, рассказал замглавы Нациоанльного банка Дмитрий Сологуб.

"Сейчас мы видим, что есть ряд позитивных факторов, которые превалируют над негативными. Кроме того, движение к ревальвации, изменениям на валютном рынке в принципе отвечает не только фундаментальным параметрам украинской экономики, но часто отмечался в тех странах, которые мы ставим себе в пример", - сказал он.

Сологуб заявил, что резкое снижение инфляции является следствием изменения ситуации на валютном рынке. Кроме того, за последние два года зарплата в Украине увеличилась в долларовом эквиваленте на 60%. Таким образом, уменьшился разрыв с соседними странами, что сделало менее привлекательной трудовую миграцию. Кроме того, Украина за последние три года смогла снизить отношение госдолга к ВВП с 90% до почти 50%.

"И когда нам говорят, давайте дешевые кредиты, но нам не нравится ревальвация гривны, эти две вещи, они связаны, потому что невозможно иметь дешевый кредит, когда у вас национальная валюта постоянно обесценивается", - сказал он.

В свою очередь, глава НБУ Яков Смолий отметил, что усиление гривны в 2019 году происходило в результате действия ряда факторов, в частности продажи валюты экспортерами.

Как отметил Смолий, основными источниками избыточного предложения валюты были поступления от украинского экспорта, в частности благодаря рекордному урожаю зерновых и масличных культур, и продажа средств от валютных привлечений государственных компаний.

По его словам, в ноябре аграрии и металлургической компании обеспечили 70% предложения валюты на межбанке.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира