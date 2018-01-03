За последний месяц с диагнозом гепатит А только в одном из районов города, Заводском, госпитализировали почти 30 человек, заявил замглавного санитарного врача Николаевской области Александр Игнатенко. В Николаеве десятки человек заболели гепатитом Фото: pixabay.com По его словам, за последний месяц с этим диагнозом только в одном из районов города, Заводском, госпитализировали почти 30 человек."Мы сейчас изучаем этот вопрос, почему так, откуда, что. Почему пошла такая заболеваемость, что в течение месяца у нас около 30 человек заболело гепатитом А. Это только по Заводскому району. В связи с тем, что это не совсем, скажем так, не все в нашей компетенции, сейчас как раз готовим информацию к органам местного самоуправления, в Госпотребслужбу. Тут должны быть задействованы другие службы и ведомства, чтобы изучить, откуда и как. Чтобы выяснить пути его распространения, с чем это связано", – заявил врач.Он предположил, что гепатит может распространятся через питьевую воду. Издание отмечает, что неизвестно, речь идет о водопроводной воде или магазинной бутылированной.Гепатит А – острая инфекционная болезнь с поражением печени, которая может протекать как в легкой, так и в тяжелой форме. Инфекция попадает в организм человека при потреблении загрязненных продуктов питания и воды. Кроме того, заражение вероятно путем тесного физического контакта с больными. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что человек как так это Теги: происшествия