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В Николаеве зафиксировали вспышку гепатита А
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03.01.2018 16:00
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За последний месяц с диагнозом гепатит А только в одном из районов
города, Заводском, госпитализировали почти 30 человек, заявил
замглавного санитарного врача Николаевской области Александр
Игнатенко. В Николаеве десятки человек заболели гепатитом Фото:
pixabay.com По его словам, за последний месяц с этим диагнозом
только в одном из районов города, Заводском, госпитализировали
почти 30 человек."Мы сейчас изучаем этот вопрос, почему так,
откуда, что. Почему пошла такая заболеваемость, что в течение
месяца у нас около 30 человек заболело гепатитом А. Это только по
Заводскому району. В связи с тем, что это не совсем, скажем так, не
все в нашей компетенции, сейчас как раз готовим информацию к
органам местного самоуправления, в Госпотребслужбу. Тут должны быть
задействованы другие службы и ведомства, чтобы изучить, откуда и
как. Чтобы выяснить пути его распространения, с чем это связано", –
заявил врач.Он предположил, что гепатит может распространятся через
питьевую воду. Издание отмечает, что неизвестно, речь идет о
водопроводной воде или магазинной бутылированной.Гепатит А –
острая инфекционная болезнь с поражением печени, которая может
протекать как в легкой, так и в тяжелой форме. Инфекция попадает в
организм человека при потреблении загрязненных продуктов питания и
воды. Кроме того, заражение вероятно путем тесного физического
контакта с больными.
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