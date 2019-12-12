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Самая влиятельная женщина мира: Ангела Меркель возглавила рейтинг Forbes
12.12.2019 17:59
Ангела Меркель стала самой влиятельной женщиной в мире по версии Forbes Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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