Согласно данным Государственной казначейской службы Украины, доходы государственного бюджета в 2017 году возросли на 192,187 млрд грн, или на 32%, по сравнению с 2016 годом. Налоговые поступления в 2017 году возросли на 84,829 млрд грн, сообщили в Госказначействе Фото: National Bank Of Ukraine / Facebook Согласно данным службы, по сравнению с 2016 годом доходы возросли на 192,187 млрд грн, или на 32%.Госказначейство также сообщает, что в декабре 2017года доходы госбюджета составили 69,092 млрд грн по сравнению с 77,004 млрд грн в ноябре и 61,669 млрд грн – в октябре.При этом ведомство уточняет, что в декабре 2017 года бюджет по доходам недовыполнен на 17%, или на 14 млрд грн, по отношению к показателям временного плана, а по сравнением с декабрем 2016 года перевыполнен на 11,142 млрд грн, или на 19%.Налоговые поступления в 2017 году возросли на 84,829 млрд грн, или 23%, по сравнению с показателем 2016 года, и составили 448,941 млрд грн. Таможенные поступления увеличились на 71 млрд грн, или на 30,8% к 2016 году, достигнув 303,305 млрд грн. Временный план по таможенным поступлениям перевыполнен на 31,262 млрд грн, или на 11,5%, отмечают в ведомстве.В декабре 2017 года налоговые поступления возросли на 7,515 млрд грн, или на 25,3% к показателям декабря 2016 года – до 37,21 млрд грн, таможенные поступления – на 8,738 млрд грн, или на 41,8%. Временный план по таможенным поступлениям в декабре перевыполнен на 1,998 млрд грн, или 7%.В целом декабрьский план по поступлениям от Государственной фискальной службы Украины недовыполнен на 7,7%, или на 4,624 млрд грн, а по сравнению с декабрем 2016 года поступления увеличились на 17,449 млрд грн или 46%.Госказначейство уточняет, что по итогам 2017 года в счет возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) было выплачено 120,06 млрд грн, что на 29,079 млрд грн, или на 32% превышает показатель 2016 года, когда бюджетное возмещение НДС составило 90,98 млрд грн. В декабре 2017 года возмещение НДС достигло 11,339 млрд грн по сравнению с 11,421 млрд грн в ноябре 2017 года.Доходы госбюджета в 2016 году составили 616,2 млрд грн при плане 627,2 млрд, сообщало Госказначейство. Таким образом, госбюджет-2016 был недовыполнен по доходам на 1,7%1 января 2018 года вступил в силу закон "О государственном бюджете Украины на 2018 год". Доходы предусмотрены на уровне 913,6137 млрд грн, расходы – 988,6343 млрд грн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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