Об этом сказал начальник группы по связям с общественностью Главного управления Военной службы правопорядка в ВСУ подполковник Владимир Потапов, сообщается на сайте Минобороны в четверг, 12 декабря.

По его словам, в течение 2017 года такие действия проводились в 28-ми воинских частях, а в прошлом – в 22-х.

Потапов рассказал, что в ВСП ВСУ входит несколько подразделений спецназначения и Центр специального назначения, который и занимается недопущением диверсионных актов в воинских частях, в том числе и на складах.

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