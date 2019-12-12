|В Минобороны заявили о предотвращении диверсий в 50 частях ВСУ
|12.12.2019 18:07
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Об этом сказал начальник группы по связям с общественностью Главного управления Военной службы правопорядка в ВСУ подполковник Владимир Потапов, сообщается на сайте Минобороны в четверг, 12 декабря.
По его словам, в течение 2017 года такие действия проводились в 28-ми воинских частях, а в прошлом – в 22-х.
Потапов рассказал, что в ВСП ВСУ входит несколько подразделений спецназначения и Центр специального назначения, который и занимается недопущением диверсионных актов в воинских частях, в том числе и на складах.
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