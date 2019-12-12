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"Нам нужна жертва." Полиция подозревает пять человек в убийстве журналиста Шеремета
12.12.2019 18:16

Полиция подозревает пять человек в убийстве журналиста Шеремета. Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал "112 Украина" первый замглавы Нацполиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль. 

"Нам нужна жертва." Полиция подозревает пять человек в убийстве журналиста Шеремета

В полиции заявили, что убийство Павла Шеремета совершили Яна Дугарь, Юлия Кузьменко и ее сожитель, музыкант Андрей Антоненко и супруги Грищенко. 

Юлия Кузьменко, по данным полиции, вместе с Андреем Антоненко  закладывали взрывчатку, Юлия Дугарь - исследовала местность перед взрывом за несколько дней. 

Следствие считает, что убийство Павла Шеремета было призвано дестабилизировать ситуацию в Украине. 

Ситуацию пока выводят на то, что заказчика у убийства Павла Шеремета не было.

 

Группа киллеров, учитывая их идеологическую заряженность, пошла на убийство журналиста для дестабилизации ситуации в стране. 

 

Пока получается так. И звучит это странно.

 

Потому что дестабилизации добиться таким путем не удалось.

 

И остается списывать все на неадекватность фигурантов расследования и предполагаемых убийц.

 

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