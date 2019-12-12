Полиция подозревает пять человек в убийстве журналиста Шеремета. Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал " 112 Украина " первый замглавы Нацполиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль.

В полиции заявили, что убийство Павла Шеремета совершили Яна Дугарь, Юлия Кузьменко и ее сожитель, музыкант Андрей Антоненко и супруги Грищенко.

Юлия Кузьменко, по данным полиции, вместе с Андреем Антоненко закладывали взрывчатку, Юлия Дугарь - исследовала местность перед взрывом за несколько дней.

Следствие считает, что убийство Павла Шеремета было призвано дестабилизировать ситуацию в Украине.

Ситуацию пока выводят на то, что заказчика у убийства Павла Шеремета не было. Группа киллеров, учитывая их идеологическую заряженность, пошла на убийство журналиста для дестабилизации ситуации в стране. Пока получается так. И звучит это странно. Потому что дестабилизации добиться таким путем не удалось. И остается списывать все на неадекватность фигурантов расследования и предполагаемых убийц.

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