|"Нам нужна жертва." Полиция подозревает пять человек в убийстве журналиста Шеремета
|12.12.2019 18:16
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Полиция подозревает пять человек в убийстве журналиста Шеремета. Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал "
В полиции заявили, что убийство Павла Шеремета совершили Яна Дугарь, Юлия Кузьменко и ее сожитель, музыкант Андрей Антоненко и супруги Грищенко.
Юлия Кузьменко, по данным полиции, вместе с Андреем Антоненко закладывали взрывчатку, Юлия Дугарь - исследовала местность перед взрывом за несколько дней.
Следствие считает, что убийство Павла Шеремета было призвано дестабилизировать ситуацию в Украине.