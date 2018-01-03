Харьковский инженер Александр Цихмистро разработал аккумуляторную батарею для электромобилей с характеристиками, превосходящими разработки Илона Маска

Вес батареи — около 15 килограммов, она быстро заряжается и имеет уникальную систему пожаротушения, передает со ссылкой на .

“Время зарядки у компании Тesla 40 минут до 80%, мы заряжаем батарею за 12 минут до 80%. Полный заряд у нее происходит за 75 минут, а у нас за 20 минут. Уделено внимание системам пожаротушения. Таких систем ни в одном электромобиле нет”, — рассказал 44-летний изобретатель.

Инженер потратил на изобретение авторской батареи 3 года. На данный момент он уже запатентовал опытную модель, и сейчас в процессе оформления патента на само изобретение.

Изобретатель уточнил, что использовал в своем устройстве два элемента Тesla. Другие составляющие сделаны на 10 харьковских предприятиях.

Батарея имеет уникальную двухуровневую систему пожаротушения, систему подогрева и охлаждения. Ее мощность 24 киловатта.

В отличие от импортных эта аккумуляторная батарея вдвое дешевле. Чтобы наладить промышленное производство, нужны инвестиции в оборудование, которые затянут на 2-3 миллиона долларов.

Харьковский инженер заявил, что начал переговоры с китайскими и европейскими компаниями.

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