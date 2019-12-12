Военнослужащий одного из подразделений ВСУ периодически посещал своих родных в Российской Федерации. Там он был завербован сотрудниками ФСБ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Представители российской спецслужбы оказали психологическое давление на украинца, угрожая его родственникам.

Военный передавал куратором информацию о количестве личного состава, вооружения и военной техники украинских подразделений. Отмечается, что особый интерес россияне проявляли к данным о радиолокационные станции и ее возможностям по установлению воздушных целей и отслеживанию полетов военной авиации ВС РФ. Когда угрозы россиян усилились, мужчина пришел в СБУ и рассказал о подробностях своей вербовки.

Учитывая добровольное признание военного, суд освободил его от криминальной ответственности.

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