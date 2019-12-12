Отдохни, Грета: Трамп высмеял присвоение 16-летней Грете Тунберг звания человека года - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Отдохни, Грета: Трамп высмеял присвоение 16-летней Грете Тунберг звания человека года
12.12.2019 18:36
Трамп высмеял присвоение 16-летней Грете Тунберг звание человека года
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
события
украина
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