Когда будет создан крипторубль — неизвестно

Кремль разрабатывает свою криптовалюту, чтобы избежать международных финансовых санкций. Об этом сообщает Financial Times.

По имеющимся у него данным, президент страны-агрессора Владимир Путин поручил государственным учреждениям работать над “крипторублем“.

Санкции внедрили после аннексии Крыма Россией в 2014 году.

Работа над созданием собственной криптовалюты в России происходит на фоне того, как американские регуляторы пытаются понять финансовую технологию цифровых валют.

При этом они уже предупредили инвесторов, что цифровые валюты подлежат федеральному финансовому регулированию и призвали относиться к ним с осторожностью.

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