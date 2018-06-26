|Взрыв в кратере вулкана на Гавайях спровоцировал мощное землетрясение
|26.06.2018 11:48
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Сильный взрыв в кратере вулкана Килауэа на острове Гавайи, входящем в состав одноименного американского штата в Тихом океане, спровоцировал в понедельник землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS), передает со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр землетрясения залегал на глубине 800 метров. После подземного толчка в кратере произошел еще один взрыв, однако меньшей силы. Как отметила USGS, вулкан Килауэа сохраняет высокую активность, и пока невозможно предсказать, когда она пойдет на спад.
Как сообщал , белые кислотные клубы дыма и очень тонкие
стеклянные обломки поднимаются в небо над Гавайями после того, как
расплавленная магма из вулкана Килауэа попала в океан, создав еще
одну опасность от извержения, начавшегося более двух недель
назад.