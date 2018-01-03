Власти Китая могут ограничить подачу электроэнергии майнерам криптовалют

Власти Китая планируют ввести ограничения на использование электроэнергии майнерами криптовалют, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источников, план ограничения подачи электроэнергии майнерам был представлен Народным банком Китая на закрытом заседании в среду.

Китайские власти обеспокоены тем, что майнеры злоупотребляют низкой стоимостью электричества в ряде регионов страны, что в некоторых случаях нарушает нормальный режим использования электроэнергии, отмечают источники.

В связи с этим региональным властям было предписано изучить ситуацию с высоким потреблением электричества представителями отрасли.

Внимание на этот сектор обратили и другие регуляторы, в том числе Государственная комиссия по развитию и реформам КНР (NDRC).

В Китае сосредоточено множество крупных ферм для майнинга биткойна, которые задействуют огромные вычислительные мощности, требующие значительных энергозатрат.

Согласно оценкам Digieconomist Bitcoin Energy Consumption Index, глобальные майнинговые мощности потребляют столько же электроэнергии, сколько 3,4 млн домов в США.

Власти КНР занимают жесткую позицию в отношении рынка криптовалют. В сентябре 2017 года они ввели запрет на ICO (Initial Coin Offering), а позднее - на работу в стране криптовалютных бирж.

Курс биткойна, поднявшийся за минувший год в 15 раз, в среду торгуется на уровне $14748,83, что практически соответствует уровню предыдущей сессии.