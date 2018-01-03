Энергоблок № 2 Хмельницкой АЭС отключен от энергосети для устранения неисправности в системе управления и защиты. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу государственного оператора АЭС “Энергоатом”.

3 января 2018 в 01:57, согласно поданной заявке, энергоблок № 2 Хмельницкой АЭС отключен от энергосети для устранения пропускания среды на уплотнительной поверхности узла “чехол — блок перемещения” на приводе органов регулирования системы управления и защиты (ОР СУЗ).

Реакторная установка находится в состоянии “горячей остановки”. Причины нарушения устанавливаются. Согласно международной шкале INES данное событие классифицируется уровнем “0” (вне шкалы).

Радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не претерпевала изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Напоминаем, в 2017 году энергоблоки Ровенской атомной электростанции выработали максимальное количество электроэнергии за всю историю АЭС.

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