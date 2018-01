Причиной иска стало якобы нарушение авторских прав исполнителей Тома Петти, Нила Янга и группы The Doors. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Песню Light My Fire группы The Doors компания Spotify якобы использовала нелегально Фото: EPA Об этом сообщает Daily Mail.Spotify грозят санкции в размере $1,6 млрд.Причиной иска стало якобы нарушение авторских прав исполнителей Тома Петти, Нила Янга и группы The Doors. По информации Wixen Music Publishing Inc, сервис использовал песни без лицензии и выплат издателям дисков.Речь идет о песнях Free Fallin Тома Петти, Light My Fire группы The Doors, Girl We Got a Good Thing группы Weezer.Spotify – музыкальный сервис потокового аудио, позволяющий легально слушать музыкальные композиции в онлайн-режиме, не загружая их на компьютеры. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



