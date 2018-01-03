Причиной иска стало якобы нарушение авторских прав исполнителей
Тома Петти, Нила Янга и группы The Doors. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Песню Light My Fire группы The
Doors компания Spotify якобы использовала нелегально Фото: EPA Об
этом сообщает Daily Mail.Spotify грозят санкции в размере $1,6
млрд.Причиной иска стало якобы нарушение авторских прав
исполнителей Тома Петти, Нила Янга и группы The Doors. По
информации Wixen Music Publishing Inc, сервис использовал песни без
лицензии и выплат издателям дисков.Речь идет о песнях Free Fallin
Тома Петти, Light My Fire группы The Doors, Girl We Got a Good
Thing группы Weezer.Spotify – музыкальный сервис потокового
аудио, позволяющий легально слушать музыкальные композиции в
онлайн-режиме, не загружая их на компьютеры.
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