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Убийство Шеремета: в полиции назвали имя закладчика взрывчатки под авто журналиста
12.12.2019 18:54
В Нацполиции назвали имя того, кто заложил взрывчатку под автомобиль Шеремета
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
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