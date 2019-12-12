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Убийство Шеремета: в полиции назвали имя закладчика взрывчатки под авто журналиста
12.12.2019 18:54
В Нацполиции назвали имя того, кто заложил взрывчатку под автомобиль Шеремета Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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