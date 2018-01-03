|«Их там нет»: украинский композитор сделал скандальное заявление о россиянах на Донбассе (видео)
|03.01.2018 16:10
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Известный украинский композитор и шоумен Владимир Быстряков заявил, что российских войск на Донбассе нет.
Об этом шла речь в его интервью «112 каналу».
«Я не знаю, вводил ли он (президент России Владимир Путин. — Ред.) раньше войска в Донецк или Луганск, но на данное время на Донбассе нет российских войск. Это воюют люди, которые там живут. А на стороне ВСУ воюют «добровольцы» — канадцы, австралийцы, поляки и чехи… Кто хочешь воюют. Ну и что?» — заявил Быстряков.
Ранее Быстряков заявил, что украинская власть убивает культуру «черными списками», из-за которых она «превзошла времена инквизиции».
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