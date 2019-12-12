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Кольцо в хлебе: в Киеве пес принес хозяйке драгоценность
12.12.2019 19:12
В Киеве пес принес хозяйке кусок хлеба с золотым кольцом внутри
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Теги:
общество
события
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