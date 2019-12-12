Российский военный ударный вертолет Ми-28H “Ночной охотник“, который разбился вечером 11 декабря в Краснодарском крае, принадлежал 55-му полку ВВС РФ и базировался в в/ч 35666 в Краснодарском крае. Волонтеры InformNapalm установили, что боевые вертолеты этого полка в ноябре 2018 года участвовали в нападении на украинские катера “Бердянск“ и “Никополь“, а также буксир “Яны Капу“ в районе Керченского пролива.

Еще год назад, 3 декабря 2018, InformNapalm собрал и опубликовал личные данные офицеров 55-го вертолетного полка, участвовавшего в нападении на украинские катера. Среди указанных лиц были и заместитель командира 55-го вертолетного полка по летной подготовке Алексей Склянкин и командир эскадрильи Ми-28H Руслан Кушниренко, погибшие вчера при крушении вертолета.

Эксперты InformNapalm также высказывают сомнения в истинности причин крушения машины, озвученных российской стороной. Россияне заявили, что вертолет разбился якобы из-за сильного тумана.

Однако специалисты отмечают, что вертолет Ми-28H “Ночной охотник“ изначально создан для выполнения боевых задач в плохих погодных условиях. Поэтому версия о катастрофе из-за тумана выглядит недостаточно обоснованной.

Напомним, два человека погибли в аварии военного вертолета в России. Погибли командир и второй пилот, находившиеся на борту вертолета Ми-28. Предполагаемой причиной падения назвали сложные метеоусловия.





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