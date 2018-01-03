Габриэль летит в Киев и Мариуполь, чтобы продемонстрировать поддержку украинцев

Берлин и дальше будет делать все, чтобы найти решение кризиса на Донбассе, которое принесло бы мир в этот регион, заявил федеральный министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

Как сообщило посольство Германии в Украине на своей странице в "Фейсбук", З.Габриэль в среду, 3 января, отбывает в Киев, в четверг, 4 января, направится к линии соприкосновения близ Мариуполя (Донецкая обл.).

По данным посольства, в ходе визита в Украину глава МИД Германии проведет политические переговоры, в частности, с министром иностранных дел Павлом Климкиным, членами международной наблюдательной миссии ОБСЕ на востоке страны. Кроме того, предметом переговоров с украинской властью будет курс реформ в Украине, в частности, борьба с коррупцией.

"В прошлом году мы стали свидетелями месяцев сильнейшего со времен заключения Минских соглашений насилия на востоке Украины. До сих пор на Донбассе звучит слишком много выстрелов. До сих пор в этом регионе находится много тяжелого вооружения", – заявил З.Габриэль перед своим отлетом.

Вместе с тем министр отметил, что недавним обменом сотен пленных и договоренностями о рождественском перемирии было подано два обнадеживающих сигнала. "Так надо продолжать. Поэтому я сегодня лечу в Киев, а завтра – в Мариуполь, чтобы показать людям в Украине: мы не бросаем вас на произвол судьбы. Для нас этот конфликт не заморожен, не забыт. Наоборот, он очень актуален и пожароопасен. Мы и в дальнейшем будем делать все для поиска решения этого кризиса, которое, наконец, принесет мир в этот регион", - сказал глава МИД Германии.