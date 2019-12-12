Во время брифинга, посвященного расследованию убийства журналиста Павла Шеремета, полиция заявила, что его выбрали, поскольку он был довольно известным, ведь целью убийц было дестабилизировать ситуацию в Украине.

Во время брифинга замглавы Нацполиции Евгений Коваль сказал, что главная версия убийства Павла Шеремета - дестабилизация ситуации в стране путем убийства известного человека.

Задавая вопросы после брифинга, журналист спросил, не кажется ли следствию, что фигура Шеремета была не настолько известна для украинцев, чтобы дестабилизировать ситуацию и ее и не произошло, следовательно не является ли мотив слабым местом.

"Фигура Шеремета была довольно известна в Украине. Он был из ведущим, публицистом и его знали все в стране. Я бы не сказал, что это была неизвестная личность" - прокомментировал представитель полиции.

Ранее генпрокурор Руслан Рябошапка сказал, что организаторы еще не найдены. О том, что нужно еще ответить на вопрос "кто клиент?" сказал присутствующий на брифинге президент Владимир Зеленский.

Этот вопрос действительно обошли вниманием. Из слов полиции на брифинге выходило, что это чуть ли не сами атошники придумали, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Правда, в полиции перед брифингом отметили, что раскроют не все детали засекреченного дела.

Президент Владимир Зеленский надеется, что следствие оперативно установит заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета.

Глава государства напомнил, что несколько месяцев назад была встреча с руководством Нацполиции по расследованию этой одной из приоритетных уголовных дел. На нынешней встрече, по мнению Зеленского, прозвучало "очень много ответов".

"Возможные убийцы сегодня были задержаны. Очень много ответов, слава Богу, мы сегодня получили. Но есть еще один вопрос, кто клиент. Я уверен, что на этот вопрос найдется ответ в следующий раз. Я хочу верить, что это будет последняя встреча по поводу этого очень громкого дела, третья. Мне кажется, больше не надо. Очень не хочется, чтобы это было, таким, знаете, в кавычках "сериалом".

Две подозреваемых в убийстве Павла Шеремета за последние несколько стали владелицами нескольких квартир и машин.

По данным следствия, ветеран АТО Инна Грищенко с позывным "Пума", задержанная ранее по подозрению в покушении на бизнесмена в Ивано-Франковской области, за последние несколько лет стала владелицей двух квартир в Киеве и автомобиля.

Детский хирург из Охматдета и волонтер Юлия Кузьменко, по прозвищу "Лиса", которую подозревают в том, что она заложила взрывчатку под машину Павла Шеремета, за последние годы купила дом и элитный автомобиль.

"Общее чувство от брифинга. 1. То, что подозреваемые в убийстве Шеремета атошники и националисты, действительно брали заказы на преступления и подрывы - это можно говорить вполне уверенно. Доказательная база богатая. 2. То, что именно они могли убить Шеремета выглядит логично и некоторые завязки действительно есть. Но это, скорее, косвенные признаки, чем прямые доказательства. Хотя этих признаков много и действительно они могут быть причастны. Но некоторые моменты сомнительные - например из разговора Пумы и Удава следует, что они очень удивлены тем, что одного из их побратимов (Пистолета) ведут по делу Шеремета («они пытаются эту тему с убийством Шеремета связать»). То бишь, есть некая «тема» (видимо преступление, в котором они все вместе завязаны) и Пума с Удавом удивлены, что эту «тему» связывают с Шереметом. Далее Пума общается с какой-то дамой и говорит, чтоб этот Пистолет залез в интернет, посмотрел какого числа убили Шеремета и вспомнил чем он занимался в этот день. То есть не очень похоже на то, что они обсуждают какое-то хорошо известное им преступление. Пистолет однозначно был в одной теме с ними по каким-то преступлениям, но вот касалось ли это Шеремета - вопрос. 3. Самая слабая часть - это мотив. Никакой дестабилизации ситуации в стране убийство Шеремета не вызвало. И трудно было предположить, что вызовет. Павел Шеремет был не самой известной и не самой конфликтной фигурой. Поэтому мотив крайне чудный и это бросает тень сомнения на все остальную фабулу.

4. О заказчиках вообще ничего не говорилось полицией. О них вспомнил лишь Рябошапка и Зеленский. Но ответы так и не прозвучали. Очень похоже на историю с убийством Бузины, где мотивом была названа идеологическая неприязнь к Бузине со стороны обвиняемых. А о заказчиках речи не идёт.

5. Присутствие на брифинге Зеленского сразу же придало политический подтекст всей истории и породит различные версии, что это дело нужно для укрепления политических позиций Авакова. К слову, этот вопрос министру задали прямо на брифинге. Ответ Авакова, конечно, был отрицательный." - Заявил Телеграм-канал ПОЛИТИКА СТРАНЫ.

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