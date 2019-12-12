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17-летний подросток убил отца из-за компьютерной игры
12.12.2019 19:31
17-летний геймер убил отца из-за игры
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
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