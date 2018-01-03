Памятник бойцам АТО в Константиновке Донецкой области открыли в
октябре 2017 года, рассказали в полиции. Полиция сообщила о
разрушении памятника в Константиновке Фото: oda.zt.gov.ua "Вчера, 2
января, в отделение полиции поступило сообщение о том, что в
Константиновке поврежден памятный знак в сквере Афганцев в честь
трех местных жителей, которые погибли, защищая Украину во время
антитеррористической операции", – рассказали в полиции.Инцидент
квалифицирован по ч.1 ст.194 (умышленное уничтожение или
повреждение имущества) Уголовного Кодекса
Украины.Полиция Константиновки принимает меры по установлению
и задержанию нарушителей. По данному факту открыто уголовное
производство.Памятник открыли 13 октября 2017 года.
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