Памятник бойцам АТО в Константиновке Донецкой области открыли в октябре 2017 года, рассказали в полиции. Полиция сообщила о разрушении памятника в Константиновке Фото: oda.zt.gov.ua "Вчера, 2 января, в отделение полиции поступило сообщение о том, что в Константиновке поврежден памятный знак в сквере Афганцев в честь трех местных жителей, которые погибли, защищая Украину во время антитеррористической операции", – рассказали в полиции.Инцидент квалифицирован по ч.1 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного Кодекса Украины.Полиция Константиновки принимает меры по установлению и задержанию нарушителей. По данному факту открыто уголовное производство.Памятник открыли 13 октября 2017 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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