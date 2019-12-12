Задержание известного музыканта, военного Андрея Антоненко по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета напоминает целенаправленные репрессии против защитников Украины. Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп от «Европейской солидарности» Владимир Арьев.

"Автору гимна сил Специальных Операций, известному музыканту и военнослужащему шьют это дело. Без мотива, без ничего. Я с ним успел поговорить — это правда, он в шоке, без преувеличений. Очень прошу юристов патриотов приобщиться! Это похоже на целенаправленные репрессии против защитников Украины", — написал Арьев.

Задержание Антоненко и волонтера Юлии Кузьменко также прокомментировала нардеп от «ЕС» София Федина.

"Я так понимаю тайные переговоры зе и пу были об этом? Как избавиться от тех, кто до последнего вздоха будет защищать Украину?", — написала она в соцсети.

Глава МВД Украины Арсен Аваков отрицает, что быстрое расследование убийства Павла Шеремета, было условием, при котором он сохранит кресло министра, сообщает корреспондент "Страны".

"Была ли договоренность, что Аваков сохранит должность министра за быстрое раскрытие дела Шеремета?", спросили журналисты на брифинге, посвященном задержанию подозреваемых в совершении убийства Шеремета, "Я не думаю, что сейчас время обсуждать политические слухи, но абсолютно серьезно могу вам сказать, что у меня есть одна договоренность - работать честно и главное, чтоб комфортно. Других договоренностей нет. И не факт, что после этого дела и ряда других завершенных дел мне не захочется попросить об отставке", сказал глава МВД Арсен Аваков.

Тут же микрофон взял Владимир Зеленский.

"Я хочу дополнить господина министра. У нас серьезное дело - убийство Павла Шеремета. Не только я, но и остальные порядочные люди, никаких договоренностей в кавычках на крови не делают. Спасибо", - заявил президент Украины.

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