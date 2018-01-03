Министерство внутренних дел Украины поручило Национальной полиции создать координационный штаб для раскрытия убийства правозащитницы Ирины Ноздровской. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"Ставлю задачу Национальной полиции и Главному следственному управлению - создать координационный штаб. Максимально организовать работу по раскрытию тяжкого преступления специалистами Департамента уголовного розыска и следователями... Если нужны специалисты из других областей - мы немедленно их вызовем", - цитирует Ярового пресс-служба МВД.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, дочь убитой правозащитницы Ирины Ноздровской Анастасия считает, что ее мать могли убить из мести . По словам девушки, одним из тех, кто угрожал их семье, был сосед. Мужчина, в свою очередь, отрицает эти обвинения.

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