|Убийство Ноздровской: в МВД решили создать штаб
|03.01.2018 16:19
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Министерство внутренних дел Украины поручило Национальной полиции создать координационный штаб для раскрытия убийства правозащитницы Ирины Ноздровской. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.
"Ставлю задачу Национальной полиции и Главному следственному управлению - создать координационный штаб. Максимально организовать работу по раскрытию тяжкого преступления специалистами Департамента уголовного розыска и следователями... Если нужны специалисты из других областей - мы немедленно их вызовем", - цитирует Ярового пресс-служба МВД.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, дочь убитой правозащитницы Ирины Ноздровской Анастасия считает, что ее мать могли убить из мести. По словам девушки, одним из тех, кто угрожал их семье, был сосед. Мужчина, в свою очередь, отрицает эти обвинения.
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