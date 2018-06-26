Консульский требование на посещение украинским омбудсменом Людмилой Денисовой заключенного в российской тюрьме украинца Романа Сущенко до сих пор находится на рассмотрении, сказал исполняющий обязанности председателя Московского городского суда Дмитрий Фомин. Денисова добивается встречи с Сущенко Фото: Людмила Денісова / Facebook Денисова отметила, что сегодня лично встретилась с Фоминым."Он сообщил мне, что консульский требование на мое посещение Сущенко до сих пор на рассмотрении. Впрочем, пообещал, что решение мы получим сегодня. Начиная с 15.00 будем им звонить", – добавила она. https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/1992188284187244 9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.Денисова сообщала, что 18 июня получила согласие на посещение Сущенко, но к журналисту ее так и не пустили.Пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова заявила, что разрешение на посещение Сущенко действительно было выдано, но потом его отозвали из-за того, что Денисова и ее коллеги неправильно указали свои должности в заявлении. Денисова продолжила добиваться встречи с Сущенко. Корреспондент "Укринформа"Сущенко был задержан 30 сентября 2016 года в Москве. ФСБ назвала его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против него открыли уголовное дело по статье "шпионаж". Судебный процесс проходил в закрытом режиме.Обвинение просило приговорить журналиста к 14 годам колонии. В последнем слове украинец сказал, что не признает себя виновным, и попросил суд вынести оправдательный приговор.4 июня суд в Москве приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. 5 июня адвокаты Сущенко обжаловали приговор. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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