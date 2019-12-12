Но время от времени так и тянет на классическое первое: наваристый мясной бульон, овощи и крупы. Мы составили подборку из пяти блюд, которым у славян радуется не только желудок, но и душа.

Борщ

Интерпретаций борща большое количество. У каждой хозяйки борщ получается отличным от других. Дело в том, что пропорции одних и тех же продуктов могут значительно отличаться. Основа борща – свекла, капуста и морковь, и этот суп может подаваться холодным, горячим, быть приготовленным на говяжьем бульоне или со свининой, а также с грибами, болгарским перцем или быть совсем постным.

Для приготовления борща возьмите 400 грамм мяса, 5 картофелин, 3 свеклы, 3 моркови, кочан капусты, большой помидор, 2 столовые ложки уксуса, столовую ложку сахара, соль, укроп, чеснок – по вкусу.

Сварите мясной бульон. Добавьте в него очищенный и нарезанный на кубики картофель. Когда он сварится до полуготовности, отправляйте в суп нашинкованную капусту. В разогретой сковороде обжарьте на растительном масле нарезанные соломкой морковь и свеклу, добавьте 2 столовые ложки уксуса и столовую ложку сахара. Протушите в течение 15 минут.

За несколько минут до готовности овощной смеси добавьте помидор. Добавьте зажарку в конце варки борща и оставьте его страдать на медленном огне. Подавайте борщ, посыпав зеленью и чесноком, со сметаной.

Солянка

Раньше солянка использовалась как отличная закуска к спиртному. Ее толстый состав позволял не так быстро действовать алкоголю и отлично утолял голод. На сегодняшний день «сборная солянка» - любимый суп большинства, так как имеет довольно необычный вкус и разный состав.

Для приготовления простой солянки возьмите 400 грамм говядины, 4 сосиски, 200 грамм вареной колбасы, 3 соленых огурца, 200 грамм ветчины, головку репчатого лука, пучок петрушки, банку маслин, 2 столовые ложки томатной пасты.

Сварите бульон из говядины, добавьте по вкусу черный перец и лавровый лист. Сваренное мясо из бульона нарежьте кубиками, а также порежьте сосиски, колбасу, ветчину, лук, огурцы, измельчите петрушку и протушите в сковороде с добавлением томатной пасты в течение 10 минут.

Отправьте заправку в бульон, варите до готовности. Добавьте маслины с рассолом и доведите до кипения. Подавать солянку можно со сметаной и долькой лимона в тарелке.

Рассольник

Рассольник от солянки отличается тем, что варится с использованием огуречного рассола, и также с добавлением соленых огурцов. Также в состав супа входит перловая крупа, морковь и прочие доступные на данный момент ингредиенты.

Для рассольника подготовьте 300 грамм говядины, 150 грамм перловой крупы, 2 картофелины, головку лука, 2 зубчика чеснока, морковь, 3 маринованных огурца, зелень, перец, базилик – по вкусу.

Сварите говяжий бульон. Обжарьте на растительном масле мелко нарезанные лук, чеснок и морковь, приправьте по вкусу. Отварите до полуготовности перловку. Мелко нарежьте картофель и добавьте его в бульон вместе с зажаркой, крупой и приправами. За 10 минут до готовности рассольника добавьте нарезанные огурцы и зелень.

Окрошка

Суп, который не нужно варить, популярен в период весны-лета. Он отлично утоляет жажду, освежает и готовится из свежих продуктов, доступных в этот сезон. Окрошку заправляют квасом, кефиром, а также вместо мяса используют рыбу.

Для окрошки понадобится 1,5 литра кваса, 500 грамм картофеля, 300 грамм вареной колбасы, 3 куриных яйца, 200 грамм редиса, 300 грамм огурцов, 500 грамм сметаны, зелень, соль – по вкусу.

Отварите картофель, яйца. Нарежьте все ингредиенты кубиками, зелень мелко порубите. Смешайте все, посолите, поперчите и разложите «салат» по тарелкам. Добавьте сметану, зелень и залейте квасом.

Уха

Изначально ухой назывался любой навар – рыбный, мясной, овощной или грибной. И когда все супы обзавелись собственным названием, "уха" плотно закрепилась именно за рыбным супом. Уха варится обязательно из нескольких видов свежей рыбы, а также моркови и картофеля.

Для ухи возьмите 400 грамм филе семги, 500 грамм картофеля, 150 грамм репчатого лука, 200 грамм моркови, зубчик чеснока, 3 соловые ложки томатной пасты, лавровый лист, соль, перец, зелень – по вкусу.

Нарежьте рыбу и картофель на маленькие кусочки и положитете в закипевшую воду, приправьте специями. Варите на среднем огне в течение получаса. Нарежьте лук и обжарьте его вместе с нашинкованной морковью в томатной пасте. Зажарку отправьте в суп и проварите еще несколько минут. Подавайте уху с мелко нарезанной зеленью.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира