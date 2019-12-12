43-річна Мілла Йовович чекає третю дитину. У сім'ї актриси і режисера Пола Андерсона зовсім скоро стане на одну дівчинку більше. У подружжя вже є дві дочки: 12-річна Єва і чотирирічна Дешіел. Зірка Голлівуду не стала приховувати і стать третього малюка.



Мілла зізналася, що вона знаходиться на 31-му тижні вагітності. Вона розповіла, скільки кілограмів вже набрала до цього моменту. Актриса поправилася майже на 23 кілограми. Судячи з усього, така надбавка у вазі ще не є остаточною, адже зазвичай максимальний набір ваги йде якраз в останні тижні вагітності.



Зірці «П'ятого елемента» не звикати худнути після пологів: кожен раз вона сильно гладшала, але все одно приходила в форму.





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