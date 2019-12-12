|Вагітна Мілла Йовович зізналася, на скільки кілограмів вона потовстішала
|12.12.2019 20:12
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Мілла зізналася, що вона знаходиться на 31-му тижні вагітності. Вона розповіла, скільки кілограмів вже набрала до цього моменту. Актриса поправилася майже на 23 кілограми. Судячи з усього, така надбавка у вазі ще не є остаточною, адже зазвичай максимальний набір ваги йде якраз в останні тижні вагітності.
Зірці «П'ятого елемента» не звикати худнути після пологів: кожен раз вона сильно гладшала, але все одно приходила в форму.
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