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Вагітна Мілла Йовович зізналася, на скільки кілограмів вона потовстішала
12.12.2019 20:12
43-річна Мілла Йовович чекає третю дитину. У сім'ї актриси і режисера Пола Андерсона зовсім скоро стане на одну дівчинку більше. У подружжя вже є дві дочки: 12-річна Єва і чотирирічна Дешіел. Зірка Голлівуду не стала приховувати і стать третього малюка.

Мілла зізналася, що вона знаходиться на 31-му тижні вагітності. Вона розповіла, скільки кілограмів вже набрала до цього моменту. Актриса поправилася майже на 23 кілограми. Судячи з усього, така надбавка у вазі ще не є остаточною, адже зазвичай максимальний набір ваги йде якраз в останні тижні вагітності.

Зірці «П'ятого елемента» не звикати худнути після пологів: кожен раз вона сильно гладшала, але все одно приходила в форму.

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