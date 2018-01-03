|"Разоблачающую" НАПК Соломатину тянут в суд
|03.01.2018 16:24
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НАПК еще 21 ноября подало иск о защите деловой репутацииГолосеевский райсуд открыл производство о защите по иску НАПК к Анне Соломатиной, ранее обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок е-деклараций.
Анна Соломатина. Фото: slovoidilo.ua
Согласно информации, обнародованной на сайте суда, судебное разбирательство начнется 12 апреля 2018 года в 16 часов, сообщает "Украинская правда".
НАПК еще 21 ноября подало иск о защите деловой репутации. Но назначение заседание состоялось только 30 декабря 2017 года.
Дело будет рассматривать судья Александра Колдина.
Напомним, что 14 ноября нардеп Мустафа Найем был организатором брифинга руководителя Департамента финконтроля и мониторинга образа жизни НАПК Анны Соломатиной. И заявила, что глава НАПК Наталья Корчак и его коллеги фальсифицируют результаты полных проверок е-деклараций. По ее словам, агентство стало полностью подконтрольное Администрации Президента.
В свою очередь, в Администрации Президента заверили, что не причастны к фальсификации проверки электронных деклараций и не имеют инструментов влияния на НАПК.
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины уже начали досудебное расследование по факту возможного совершения должностными лицами Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, должностными лицами других органов власти и другими лицами в составе организованной группы действий по получению неправомерной выгоды в отдельно крупных размерах, соединенной с вымогательством такой выгоды за совершение действий в интересах выгодоприобретателя и третьих лиц.