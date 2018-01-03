НАПК еще 21 ноября подало иск о защите деловой репутации

Согласно информации, обнародованной на сайте суда, судебное разбирательство начнется 12 апреля 2018 года в 16 часов, сообщает "Украинская правда" .

НАПК еще 21 ноября подало иск о защите деловой репутации. Но назначение заседание состоялось только 30 декабря 2017 года.

Дело будет рассматривать судья Александра Колдина.

Напомним, что 14 ноября нардеп Мустафа Найем был организатором брифинга руководителя Департамента финконтроля и мониторинга образа жизни НАПК Анны Соломатиной. И заявила, что глава НАПК Наталья Корчак и его коллеги фальсифицируют результаты полных проверок е-деклараций . По ее словам, агентство стало полностью подконтрольное Администрации Президента.

В свою очередь, в Администрации Президента заверили, что не причастны к фальсификации проверки электронных деклараций и не имеют инструментов влияния на НАПК.