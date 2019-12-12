Никаких изменений в минских соглашениях не будет и быть не может. Об этом заявил представитель России в Трехсторонней контактной группе в Минске Борис Грызлов, сообщают росСМИ.

Грызлов считает, что заявления Украины о подготовке неких изменений в минские договоренности “носят провокационный характер“.

“С киевской стороны прозвучали заявления о подготовке неких изменений в минские договоренности. Подобные заявления носят провокационный характер и способны осложнить ситуацию на Донбассе. Вновь подчеркну: никаких изменений в минские договоренности не будет и быть не может. Вся работа и контактной группы, и нормандского формата направлена на их выполнение“, - заявил он.

По его словам, минские договоренности нерушимы.

“Киеву нужно думать не о пересмотре, а о выполнении своих обязательств по минским договоренностям. Любые киевские заявления о пересмотре минских договоренностей приносят Украине только вред, и за предыдущие годы в этом можно было часто убедиться“, - заявил Грызлов.

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