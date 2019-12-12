|В РФ выступили категорически против изменений в Минских соглашениях
|12.12.2019 20:18
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Никаких изменений в минских соглашениях не будет и быть не может. Об этом заявил представитель России в Трехсторонней контактной группе в Минске Борис Грызлов, сообщают росСМИ.
Грызлов считает, что заявления Украины о подготовке неких изменений в минские договоренности “носят провокационный характер“.
“С киевской стороны прозвучали заявления о подготовке неких изменений в минские договоренности. Подобные заявления носят провокационный характер и способны осложнить ситуацию на Донбассе. Вновь подчеркну: никаких изменений в минские договоренности не будет и быть не может. Вся работа и контактной группы, и нормандского формата направлена на их выполнение“, - заявил он.
По его словам, минские договоренности нерушимы.
“Киеву нужно думать не о пересмотре, а о выполнении своих обязательств по минским договоренностям. Любые киевские заявления о пересмотре минских договоренностей приносят Украине только вред, и за предыдущие годы в этом можно было часто убедиться“, - заявил Грызлов.