В России заявили, что ничего не знают о задержанном накануне бойце АТО Олеге Негоде

Пресс-служба Министерства внутренних дел сообщила, что у них нет данных о задержании в Москве бывшего бойца АТО, передает со ссылкой на .

Напомним, что обратилось в России с требованием сообщить, был ли задержан в участника АТО Олег Негода, а также причины и обстоятельства его задержания.

Примерно 24-25 декабря в Москве пропал киевлянин Олег Александрович Негода, который проходил военную службу в зоне проведения АТО в течение 2016-2017 годов. Перед Новым годом он якобы отправился к сестре в российский город транзитом через Москву.

Сегодня стало известно, что Олега Негоду отпустили. Причины его задержания и освобождения остаются неизвестными.

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