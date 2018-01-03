|Задержание бойца АТО: как оправдываются в Москве
|03.01.2018 16:27
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В России заявили, что ничего не знают о задержанном накануне бойце АТО Олеге Негоде
Пресс-служба Министерства внутренних дел сообщила, что у них нет данных о задержании в Москве бывшего бойца АТО, передает со ссылкой на .
Напомним, что обратилось в России с требованием сообщить, был ли задержан в участника АТО Олег Негода, а также причины и обстоятельства его задержания.
Примерно 24-25 декабря в Москве пропал киевлянин Олег Александрович Негода, который проходил военную службу в зоне проведения АТО в течение 2016-2017 годов. Перед Новым годом он якобы отправился к сестре в российский город транзитом через Москву.
Сегодня стало известно, что Олега Негоду отпустили. Причины его задержания и освобождения остаются неизвестными.
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