За прошедшие дни я отметил для себя удивительно низкий уровень внимания в Украинском медиапространстве к протестам в Иране. Хотя, события подобного масштаба несут для нашей страны не только информационную важность, но и геополитическую.

Да, многим украинцам может показаться это странным, что начавшиеся на прошлой неделе протесты в Исламской республике напрямую касаются нашей страны, но это именно так, и вот почему.

Прежде только, напомню, Иран – это главный политический и военный союзник России в регионе. Да, он порою отстаивает исключительно собственные интересы, но по целому ряду направлений Тегеран и Москва идут рука об руку. И от этого мы будем отталкиваться в дальнейшем, разбирая влияние протестов в этой стране на Украину.

На сегодняшний день ситуация с протестами может развиваться в дальнейшем по трем сценариям. Первый – это силовое подавление народного волнения и сохранение религиозной тирании. В данном случае кардинальных изменений внешняя и внутренняя политики страны не претерпит, за исключением того, что тирания лишь усилит контроль за населением и преследование инакомыслящих.

Второй сценарий это полная победа протестантов, созыв нового правительства, изменение формы правления в стране и изменение ее внешней политики, с последующим невмешательством в Сирию, Йемен, и укрепление внешних связей с Западом.

Третий сценарий – это затянувшиеся протесты с переходом в состояние гражданской войны.

Нас в данном случае интересуют второй и третий сценарий, поскольку именно они будут в большей степени касаться нашей страны.

В случае развития ситуации по второму сценарию, в регионе будет нанесен серьезный урон, в первую очередь, по амбициям России. Лишившись такого союзника как Иран, Россия может оказаться брошенной в Сирии. Ведь только по самым скромным подсчетам, до трети войск Асада на сегодняшний день составляют военнослужащие и наемники (ушедшие в отпуск военные) армии Ирана и КСИР. По сути, за Асада сейчас в основном воюют иранские военные, Хезболла и россияне!

Представьте себе как изменится ситуация в Сирии, если новая власть в Тегеране вернет всю эту массу профессиональных военных домой и прекратит финансирование режима Асада, ведь самим кушать хочется? На одной Хезболле Дамаск не сможет удерживать ситуацию в стране, а лишившись финансового потока из Тегерана, оплачивать труд наемников станет сложнее.

В итоге, основная нагрузка двойного бремени ляжет на Россию. Больше «интернационалистов», больше нефтегазовых долларов и все это на фоне и без того ухудшающейся экономической обстановки в стране. В свою очередь, более серьезная поддержка сирийского диктатора не только ослабит экономику РФ и боеспособность армии «на месте», но и вызовет недовольство Запада, который примется «одаривать» Москву очередными порциями санкций.

По сути, второй сценарий для нас наиболее идеальный, ведь он не только лишит Кремль своего основного геополитического союзника, но и значительно его ослабит. С другой стороны, имеется менее желаемый третий сценарий.

В случае, если Иран погрузится в долгий социально-общественный коллапс, с вероятным гражданским конфликтом, то руководству страны в любом случае придется ограничить финансовые потоки и военную поддержку Сирии. Не полностью, но в определенной степени, и это ограничение возымеет эффект, ведь России так же придется перебрасывать дополнительные ресурсы для поддержки Асада.

Однако, затяжные протесты и тем более гражданская война повлияют не только на поставки нефти Ираном, но даже в случае стабильного экспорта черного золота, будут значительно влиять на его ценообразование. Рост цены на нефть и как следствие на газ, сыграют на руку Кремлю, который получит дополнительный доход в свой бюджет.

Таким образом, с одной стороны России придется сконцентрировать больше внимания на Сирии и, не исключено, что и на самом Иране, с другой стороны, эта ситуация может существенно пополнить бюджет недоимперии.

Что же, будем надеяться, что кризис в Иране разрешится только в нашу пользу, и страна не погрузится в беспорядок, а вернет себе отобранную сорок лет назад свободу максимально бескровно, присоединившись к когорте цивилизованных и процветающих стран.

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