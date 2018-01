(function() { var w = window, d = document, protocol =/https/i.test(w.location.protocol) ? 'https:' : 'http:', aml = typeof admixerML !== 'undefined' ? admixerML : { }; aml.fn = aml.fn || []; aml.invPath = aml.invPath || (protocol + '//inv-nets.admixer.net/'); aml.cdnPath = aml.cdnPath || (protocol + '//cdn.admixer.net/'); if (!w.admixerML) { var lodash = document.createElement('script'); lodash.id = 'amlScript'; lodash.async = true; lodash.type = 'text/javascript'; lodash.src = aml.cdnPath + 'scripts3/loader2.js'; var node = d.getElementsByTagName('script')[0]; node.parentNode.insertBefore(lodash, node); w.admixerML = aml; } })(); var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-22026157-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); admixerML.fn.push(function() { admixerML.defineSlot({z: 'caaf8ac6-67ed-488d-b87c-12aca1092614', ph: 'admixer_caaf8ac667ed488db87c12aca1092614_zone_10389_sect_52_site_52', i: 'inv-nets'}); admixerML.singleRequest(); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.display('admixer_caaf8ac667ed488db87c12aca1092614_zone_10389_sect_52_site_52'); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.defineSlot({z: '4ff17246-e616-4725-994a-4e22de49f942', ph: 'admixer_4ff17246e6164725994a4e22de49f942_zone_15488_sect_52_site_52', i: 'inv-nets'}); admixerML.singleRequest(); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.display('admixer_4ff17246e6164725994a4e22de49f942_zone_15488_sect_52_site_52'); }); Регистрация | Вход | Facebook login USD: 28,07 0,0000 EUR: 33,50 0,0000 Об агентстве RSS Украинские Национальные Новости информационное агентство Осведомленность граждан объединяет страну среда, 03 января 2018 16:28 Украинские Национальные Новости Осведомленность граждан объединяет страну Главная

Новости

Анонсы Эксклюзивные новости

Политика

Экономика

Киев

Общество

Здоровье

Криминал

Новости Мира

Технологии

Спорт

Культура

Мультимедиа

Происшествия Получить тестовый доступ Суд рассмотрит иск Саакашвили к ГМС Эксклюзивные новости Младенцы, которых нашли в морозилке, родились с разницей в год Отравлений алкоголем в течение новогодних праздников в столице не зафиксировано - врач

Патрульный на "ерономерах" устроил смертельное ДТП: решают вопрос об отстранении

Доллар вырастет до 32 гривен в конце 2018 года - экономист

Закарпатец убил знакомую и пытался скрыться от полицейских в лес

Закарпатец нашел труп на своем огороде

знаток назвал предпосылки для вступления Украины в ЕС

Дело о двух младенцев в морозилке: проведены первые экспертизы

В столице в первый день нового года родилось 55 детей

Россияне отпустили задержанного перед Новым годом бойца АТО

МИД обратилось к Москве по поводу задержания в РФ участника АТО Показать еще $(document).ready(function() { exclusive_label_open = 'Показать еще'; exclusive_label_close = 'Свернуть'; $('.b-exclusive-news-more li:gt(4)').hide(); $('#a-show-more-exclusive-top').on('click', function(event){ if($(this).hasClass('close')) { $('.b-exclusive-news-more li:gt(4)').hide('slide'); $(this).removeClass('close'); $(this).html(exclusive_label_open); } else { $('.b-exclusive-news-more li:gt(4)').show('slide'); $(this).addClass('close'); $(this).html(exclusive_label_close); } return false; }); }); Стрим наш сайт

Фото

Видео

X-files Публикации RSS Политика Убийство Ирины Ноздровской: что известно о резонансном преступлении Вторник, 2 января 2018, 10:13 • Марианна Присяжнюк

Политика Остаф: Киев является фактором гарантии безопасности реинтеграции Приднестровья Воскресенье, 31 декабря 2017, 09:10 • Марианна Присяжнюк

Общество А вы знали, почему Новый год традиционно встречают с шампанским? Суббота, 30 декабря 2017, 04:07 • Петро Ивасюк /* */ Погода Погода в Киеве влажность: давление: ветер: Погода в Луганске Погода в Запорожье Загрузка... Новости: Мультимедиа Вернуться к списку RSS Архив /* 1 ? url_parts[1] : ''; var target = '/ru/news/media'; if (target) { target += '/' + dat[0] + '/' + dat[1] + '/' + dat[2]; } if (target && (target != url)) { window.location.href = target; } return false; } }); } $(document).ready(function(){ $.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['ru']); setupCalendar(); }); /*]]> */ Среда, 3 января 2018, 16:25 • Саша Картер Версия для печати Год в фотографиях: в АП обнародовали самые яркие фото 2017 года фотогалерея /* */ власть Президента Украины Петра Порошенко поделилась фотографиями самых ярких событий жизни и работы главы государства и его окружения в прошлом году. Соответствующие снимки были опубликованы на сайте АП, передает В АП опубликовали снимки из путешествий Президента, его встреч с мировыми лидерами, а также украинскими гражданами. Это, в частности, встреча главнокомандующего ВСУ в харьковском аэропорту с освобожденными украинцами, находившимися в плену на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. 1. Встреча с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и первой леди США Меланией Трамп перед торжественной церемонией открытия "Игр непобежденных", комплекс Air Canada Centre, Канада, Торонто, 24 сентября 2017 года. 2. Президент Украины вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель посетили место трагедии, которая произошла в центре западного Берлина 19 декабря 2016 года и почтили память погибших во время теракта, Берлин, Германия, 30 января 2017 года. 3. За несколько минут перед началом телефонного разговора Президента Украины Петра Порошенко с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, Киев, 4 февраля 2017 года. 4. Во время встречи с семьями Героев Небесной Сотни, Киев, 20 февраля 2017 года. 5. Глава государства в Национальном музее истории Украины во время торжественных мероприятий по случаю 100-летия событий Украинской революции 1917-1921 годов, Киев, Украина, 17 марта 2017 года. 6. Участие в записи пасхального обращения Президента Украины в Киеве, 11 апреля 2017 года. 7. Мистецький запас. Киев, 21 апреля 2017 года. 8. Петр Порошенко на открытии фотовыставки ко Дню памяти и примирения, Киев, 8 мая 2017 года. 9. Торжественная церемония поднятия флага Европейского Союза по случаю Дня Европы в Украине с участием Президента Украины, Киев, 14 мая 2017 года. 10. Президент Украины Петр Порошенко делает селфи с организаторами и ведущими общеевропейского музыкального конкурса "Евровидение 2017", Киев, 14 мая 2017 года. 11. Обзорная экскурсия по Валетте - столице Республики Мальта вместе с премьер-министром Джозефом Мускатом и его супругой госпожой Мишель Мускат, 16 мая 2017 года. 12. Встреча тет-а-тет Президента Украины с канцлером Германии Ангелой Меркель в резиденции Федерального правительства ФРГ - Замка Месеберг, Ґранзее, Германия, 20 мая 2017 года. 13. Официальная церемония встречи с министром обороны США Джеймсом Маттис, США, Вашингтон, 20 июня 2017 года. 14. Встреча с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, США, Вашингтон, 20 июня 2017 года. 15. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, заместитель главы АПУ Константин Елисеев и руководитель департамента внешней политики и европейской интеграции АПУ Игорь Жовква ожидают Президента Украины перед началом встречи с делегацией Национального демократического института США во главе с Председателем Совета директоров этой организации, бывшим Государственным секретарем США Мадлен Олбрайт, Киев, 16 июня 2017 года. 16. Совместная пресс-конференция Президента Украины Петра Порошенко с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом по итогам заседания Комиссии Украина-НАТО, Киев, 10 июля 2017 года. 17. После перелета на боевом истребителе МиГ-29 40-й бригады тактической авиации на месте второго пилота с аэродрома бригады в городе Васильков на военный аэродром в селе Гавришовка Винницкой области, 5 августа 2017 года. 18. Вручение Президентом Украины боевых знамен частям ВСУ перед началом военного парада по случаю Дня независимости Украины в Киеве, 24 августа 2017 года. 19. На открытии гала-концерта музыкально-образовательного лагеря Music Camp International. По условиям проекта, в течение пяти дней - с 28 августа по 2 сентября - 200 детей 11-16 лет занимались хоровым пением и учились играть на музыкальных инструментах. Житомир, 2 сентября 2017 года. 20. Президент Украины Петр Порошенко принимает участие в заседании Совета Безопасности ООН, Нью-Йорк, США, 20 сентября 2017 года. 21. Демонстративные тактические учения Вооруженных Сил Украины на одном из полигонов украинской армии в Житомирской области в День защитника Украины, Житомирская область, 14 октября 2017 года. 22. Посещение 72-й бригады в Авдеевке, Донецкая область, 22 октября 2017 года. 23. На выставке "Мнимый путеводитель Япония", Киев, 9 ноября 2017 года. 24. Президент Украины Петр Порошенко после встречи провожает Президента группы Всемирного банка Джима Йонг Кима. Киев, 14 ноября 2017 года. 25. Президент Украины Петр Порошенко во время торжеств по случаю Дня морской пехоты, Мариуполь, Донецкая обл., 16 ноября 2017 года. 26. Селфи с Президентом после совещания с медиками Львовской области, Львов, 6 декабря 2017 года. 27. Посещение центра паломничества "Фатима" в Португалии, 17 декабря 2017 года. 28. Верховный Главнокомандующий ВСУ Петр Порошенко в Харьковском аэропорту идет навстречу освободженным украинцам, которые были в плену на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, Харьков, 27 декабря 2017 года. 29. Петр Порошенко посетил пиццерию Pizza Veterano во время презентации книги "Четырнадцать друзей хунты", Киев, 5 июля 2017 года. 30. Рабочая поездка в Одесской области. Президент поздравил с бракосочетанием молодоженов - военного Сергея Тимановского и волонтерку Ирину Стасюк. Пара встретилась в зоне АТО: в июле 2015 года Сергей находился на ротации в Донецкой области, где познакомился с Ириной, которая в то время была волонтеркой и активно помогала его подразделению, Одесса, 26 мая 2017 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



видео видео сводки года украины киев порошенко президента Теги: мультимедиа