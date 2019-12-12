|Меган Маркл просить мільйони доларів у своїх колег-знаменитостей
|12.12.2019 21:08
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Колишня голлівудська актриса поставила перед собою мету - зібрати десятки мільйонів доларів на благодійні цілі. Для цього вона звернулася за допомогою до своєї давньої знайомої, відомого в Голлівуді піар-фахівця Келлі Томас Морган.
"Герцогиня вірить, що Голлівуд і американські ділові кола можуть стати для неї золотим ключиком. Вона зосередилася на зборі коштів на колишній батьківщині, тому що відчуває, що багатство США швидко принесе десятки мільйонів доларів", - наводить слова свого інсайдера Daily Mail.
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