Герцог і герцогиня Сассекські вирішили відпочити від королівських обов'язків і влаштували собі шеститижневу відпустку. Але це зовсім не означає, що Меган Маркл і принц Гаррі цілими днями байдикують - подружжя активно займаються громадською діяльністю. Так, Меган будує платформу для запуску власного благодійного фонду Sussex Royal.







Колишня голлівудська актриса поставила перед собою мету - зібрати десятки мільйонів доларів на благодійні цілі. Для цього вона звернулася за допомогою до своєї давньої знайомої, відомого в Голлівуді піар-фахівця Келлі Томас Морган.



"Герцогиня вірить, що Голлівуд і американські ділові кола можуть стати для неї золотим ключиком. Вона зосередилася на зборі коштів на колишній батьківщині, тому що відчуває, що багатство США швидко принесе десятки мільйонів доларів", - наводить слова свого інсайдера Daily Mail.

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