Список этих граждан не ограничивается лишь военнослужащими, подозреваемыми в дезертирстве.

Среди освобожденных пленников «Л/ДНР», прибывших в Киев 27 декабря 2017 года, есть лица, которые подозреваются в финансировании терроризма, передаче информации незаконным вооруженным формированиям и подобных преступлениях, информирует еizvestia.com.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, в комментарии для «112 Украина».

Он отметил, что список этих граждан не ограничивается лишь военнослужащими, подозреваемыми в дезертирстве.

«Есть люди, которых подозревают в более тяжких преступлениях, потому что у некоторых есть подозрения относительно передачи определенной информации противнику. Относительно гражданских, то есть люди, которых подозревают в мошенничестве, финансировании терроризма и также — в передаче информации», — рассказал Тука.

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Замминистра уточнил, что из плена террористов были освобождены 26 гражданских лиц, которые до этого проживали на оккупированной территории.

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