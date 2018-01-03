Взрывотехники перед Рождеством проверят места массового сбора граждан на предмет взрывоопасных предметов, заявил первый замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой. По его словам, сотрудники МВД будут обеспечивать безопасность во время церковных служб. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Яровой заявил о необходимости максимально задействовать личный состав сотрудников МВД на Рождество Фото: mvs.gov.ua "На рождественские праздники правоохранители будут обеспечивать публичную безопасность во время службы в культовых сооружениях. Взрывотехники проверят места массового сбора граждан на предмет взрывоопасных предметов и наличие средств пожаротушения. Мы все знаем, как соседняя Россия может раскачивать ситуацию", – сказал Яровой.Он также отметил необходимость максимально задействовать личный состав сотрудников системы МВД."Во время новогодних праздников на территории Украины прошли около 800 массовых мероприятий с участием около 1,5 млн граждан. Спокойствие украинцев охраняли 10 тыс. 500 правоохранителей. Кроме того, силы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям осуществили 3 тыс. 25 выездов для предупреждения пожаров и решения чрезвычайных ситуаций, а также было уничтожено 256 взрывоопасных предметов", – напомнил Яровой.В апреле 2014 года на востоке Украины начался вооруженный конфликт. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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