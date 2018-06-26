Президент России своим поведением показывает отсутствие у него лидерских качеств.

Такое мнение высказал психолог и знаток по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким, передает со ссылкой на .

"Для Путина характерна манера очень вкрадчивая, он к активным и демонстративным действиям вообще не склонен. Он - человек второго ряда. То, что он стал лидером такой большой державы - это очень сложный механизм... Какие процессы, какая модель корпоративного управления его привела к власти - мы не знаем", - заявил Ким.

По оценкам психолога, "Путин сам по себе - человек очень хитрый, ему неуютно, некомфортно на публике".

"Он часто теряется, особенно если ему начинают ставить прямые вопросы нероссийские журналисты. Начинает мямлить, мяться. Этот человек может снести даже совсем некорректное отношение к себе, как, например, было в Австралии на саммите , когда его посадили за отдельный стол, и никто с ним не завтракал", - напомнил он.

"Путин – не харизматический руководитель, его назначили. сказал – "я устал, я ухожу, и вот мой преемник на какое-то определенное время". Очевидно, должен был быть какой-то гарант капиталов семьи Ельцина... По поведению Путина можно сделать вывод, что этот человек к лидерству явно не склонен. Но у лидерства всегда есть "вкус", и он мог его распробовать уже в процессе", - заключил Ким.

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