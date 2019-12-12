Столичная власть близко занялась проблемой очистки от опасной ртути завода "Радикал". По данным КГГА, объем отходов, которые должны быть изъяты и вывезены с территории "Радикала", составляет примерно 200 тысяч тонн, из них 10 тысяч тонн сильно насыщены ртутью.

Напомним, в октябре Киеврада приняла решение о выделении средств в размере 4,3 миллиона гривен на разработку проекта демеркуризации промышленной площадки "Радикала" на 2019-2020 годы.

По словам Романа Ткачука, начальника управления по вопросам гражданской защиты КГГА, завод "Радикал" – это один из последних "гнилых зубов" в Киеве, от которого город нужно избавлять. В 2012- 2013 годах с завода "Радикал" уже вывозили зараженную землю. Тогда с территории забрали около 93 тонн хлорсодержащих токсичных отходов.

"Мы системно очищаем город от опасных предприятий. В том числе продолжается работа по очистке территории, где ранее располагались цеха завода "Радикал". Сегодня большая часть территории очищена, и там работает больше 40 субъектов предпринимательской деятельности. В этой части завода вполне безопасно находиться. Опаснее только на территории цеха электролиза, где когда-то производилась каустическая сода и в производстве использовалась ртуть. Ее остатки есть и в строительных конструкциях, и в грунте", – поясняет Роман Ткачук.

По его словам, жилые дома и торговый центр находятся на безопасном расстоянии от цеха.

"Опасность есть, только если ходить по территории цеха. Ртуть можно вынести с собой на обуви и занести, например, в свой дом или офис. Поэтому людям следует помнить, что заходить на территории цеха запрещено и опасно. Санэпидстанция регулярно проводит замеры на территории предприятий, которые находятся рядом, – все под контролем. Сейчас территория вокруг опасного цеха ограждена, попасть на нее можно только через ворота", – добавляет Роман Ткачук.

В то же время, по данным Министерства энергетики и защиты природной среды, опасная территория не ограждена, к ней открыт свободный доступ.

По сообщению пресс-службы министерства, на территории предприятия проводились измерения испарений ртути.

"Зафиксирован показатель превышения нормы от 4 до 16 раз на разных участках. Летом этот показатель достигает до 40 раз", – сообщает сайт министерства.

В Госпродпотребслубе Киева уверяют, что забора вокруг опасного цеха не было в прошлом году. Сейчас же территория обнесена оградой и охраняется.

"Вредные испарения ртути есть только на территории цеха электролиза – это площадка приблизительно сто на сто метров. Он огорожен и находится под охраной. Каждый год там проводятся измерения [состояния] почвы и каждый месяц – [уровня] вредных испарений. Превышения вредных веществ в почве действительно есть. Они превышают норму в пять раз, а в некоторых местах и в 100 раз. Там даже есть открытая ртуть. Наличие вредных испарений превышали норму в 5-10 раз. Измерения проводили в этом месяце сотрудники Киевского лабораторного центра Минздрава Украины", – рассказал – отметили в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина» Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

Что же касается остальной территории завода "Радикал", которая находится в санитарной зоне, то там никаких испарений нет.

"В остальной части завода воздух соответствует стандартам", – заверяют в Госпродпотребслужбе Киева.

Олег Рубан напомнил, что ртуть и ее испарения очень опасны для человека.

"Может быть острое отравление. Также может быть хроническое отравление парами ртути. В первую очередь страдает нервная система и все системы репродуктивного развития человека. Нахождение на территории цеха очень опасно, вплоть до летального исхода. Заходить на территорию цеха категорически запрещено. Разрешается только в специальных костюмах и обуви", – поясняет Олег Рубан.

В КГГА заверяют, что будут искать подрядчика, который возьмется за очистку территории.

"Ранее отходы с ртутью вывозились на завод в Горловке. Сейчас это временно оккупированная территория. На сегодняшний день в Украине нет предприятия, которое бы занималось утилизацией ртутных отходов. Скорее только, будем искать европейских партнеров, которые смогут забрать ртуть на утилизацию", – делятся в мэрии.

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