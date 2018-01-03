В Вышгородском районе (Киевская область) 22-летняя мать после ссоры с мужем согнала злость на 9-месячной дочери и избила младенца. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба ГУНП Украины в Киевской области, передает

По словам правоохранителей, полицию и врачей вызвала небезразлична женщина, которая увидела на улице молодую женщину с ребенком. У девочки были синяки на лице и одета она была совсем не по погоде.

"Медицинские работники немедленно доставили ребенка в больницу. При осмотре они обнаружили у малыша многочисленные телесные повреждения, между которых перелом лучевой кости и травма головы. Сейчас ребенок находится под пристальным вниманием медиков больницы "Охматдет". Как выяснилось, несколько месяцев назад 22-летняя женщина вместе с семьей переехала в Вышгородский район из города Днепр. Она воспитывалась в неблагополучной семье и часто подвергалась физическому насилию со стороны родителей. А после того, как родила своего ребенка, ее выгнали с младенцем из дома", - рассказали в полиции

По данному факту Вышгородская районная власть приняла решение о том, чтобы отобрать ребенка у семьи, а полиция открыла уголовное производство.

Напомним, правоохранители обнаружили тела двух новорожденных детей в морозильной камере в частном доме на Кировоградщине.

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