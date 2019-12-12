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Дженніфер Лопес у спортивному стилі на побаченні з бойфрендом
12.12.2019 22:02
Співачка і актриса Дженніфер Лопес - ученик здорового способу життя, а тому навіть її повсякденні образи часом складаються зі спортивних речей. Наприклад, зірку помітили на прогулянці зі своїм нареченим Алексом Родрігесом в Маямі. Для неї Лопес вибрала легінси зі зміїним принтом, светр з кашеміру, високі кросівки і містку сумку - все в перлинних відтінках. Доповнили комплект великі сонцезахисні окуляри і сережки-кільця.

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