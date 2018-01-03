В последние недели усилились обстрелы и атаки в провинции Идлиб, которая является одной из четырех "зон деэскалации" в Сирии, сообщает турецкое издание Anadolu. Удар мог быть нанесен военно-космическими войсками России, считает представитель сил гражданской обороны Мустафа Хадж Юсуф Фото: ЕРА "Жертвами авиаудара по поселку Хан эн-Субуль в сирийской провинции Идлиб стали не менее семи человек, в том числе пятеро детей", – говорится в сообщении.По данным издания, еще 15 мирных жителей, в том числе женщин и детей, получили ранения. Состояние некоторых из них оценивается как тяжелое.По словам представителя сил гражданской обороны Мустафы Хадж Юсуфа, удар мог быть нанесен военно-космическими войсками России.Издание сообщает, что в последние недели обстрелы и атаки в провинции Идлиб, которая является одной из четырех "зон деэскалации" в Сирии, усилились.Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства".В сентябре 2015 года к конфликту присоединилась Россия. В марте 2016 года президент РФ Владимир Путин приказал начать вывод основных российских сил из страны, однако авиационная группировка РФ продолжала наносить удары по позициям сил, противостоящих президенту Сирии Башару Асаду.22 декабря 2017 года министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину, что приказ о выводе группировки российских войск из Сирии выполнен.По словам министра, в Сирии остались три батальона военной полиции, центр примирения сторон, пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе и авиационная группа на базе Хмеймим. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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