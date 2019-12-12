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В Харьковской области у семейной пары нашли около 800 кг наркотиков
12.12.2019 22:14
У семьи в Харьковской области нашли около 800 кг наркотической смеси Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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