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В Харьковской области у семейной пары нашли около 800 кг наркотиков
12.12.2019 22:14
У семьи в Харьковской области нашли около 800 кг наркотической смеси
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
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