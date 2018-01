В Ирландии мужчина, который был вооружен ножом, напал на прохожих, в результате чего погиб один человек, еще два были ранены. Об этом сообщает Mirror Online .

Происшествие случилось в городе Дандолк, сотрудники полиции окружили три улицы для проведения расследования. Также отмечается, что напавшего мужчину уже задержали. Правоохранители предполагают, что он может быть родом из Сирии.

Кроме того, репортер Сара О'Коннор на своей странице в Twitter сообщила, что случай может быть терактом.

"Гарда (ирландская полиция) рассматривает возможность того, что три случайные нападения, включая смертельный в Дандалке, могут быть терактом. Погибший мужчина был молодым японцем", - говорится в сообщении.

Gardai exploring the possibility that three random attacks including a fatal stabbing in Dundalk could be terror related. Deceased victim a young Japanese man. Suspect arrested is from Syria#3news pic.twitter.com/kdNucuGJzi